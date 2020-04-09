На Киевщине планируют ужесточить карантин на выходные

В субботу и воскресенье в Киевской области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.

Об этом сообщил и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

"Во многом ваше здоровье и жизнь зависят от вашей добросовестности и ответственности, соблюдения строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил — лучшая профилактика заболевания коронавирусом. Напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", — сказал Володин.

Читайте также: На Прикарпатье усилят карантин накануне Вербного воскресенья

Он призвал гражданам не выходить из дома и подчеркнул, что если они будут придерживаться этих мер, область начнет выходить из карантина в мае. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.

"Официально подтверждено 133 случая заболеваний коронавирусом в Киевской области. За последние сутки подтверждено 12 новых случаев", — отметил Володин.

По материалам: ukrinform.ru