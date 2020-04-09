На Пасху критически важно избежать скоплений людей — ОП

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На Пасхальные праздники критически важно избежать скоплений людей.

Об этом заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в интервью "Украинской правде".

"Пасха… большой праздник для всех. Но и массовое скопление людей возле церквей — мы очень боимся этого", — сказал Тимошенко.

Он добавил, что Президент Зеленский встречается с представителями церквей по поводу празднования Пасхи.

Тимошенко отметил, что необходимо сделать так, чтобы люди не шли именно в церковь святить куличи, а остались дома. "Вот посвятить физически — мы сейчас подключили "Укрпочту", "Новую почту", других, чтобы придумать, как это сделать так, чтобы было меньше контактов. Нам критически важно избежать скоплений", — сказал которые Тимошенко.

Как сообщалось 8 апреля, Министерство внутренних дел и религиозные конфессии договорились о формате проведения Пасхальных праздников. Служба в храмах будет проводиться, однако с участием не более десяти человек — для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

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Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие богослужений, но одновременно не должны находиться более двух человек в больших храмах и одного — в храмах меньшего размера, не считая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

Что касается проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзин есть несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины — для освящения там куличей. Таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

По последним данным Минздрава, в Украине зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зарегистрировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru