На выходных в Киевской области могут ввести режим максимального ограничения передвижения

Важное Общество
Христина Качоровська0
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И. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в течение субботы и воскресения жителям Киевской области могут полностью запретить выходить из дома.

Ограничение передвижения
Ограничение передвижения. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News».

«Неверное, 11 и 12 апреля, в Киевской области будет внедрен режим максимального ограничения передвижения. Я прошу людей в эти дни не покидать свои дома».

По словам Володина, если люди выполнят эту просьбу, то ситуация с распространением коронавируса будет более под контролем, что позволит послаблять карантин уже с начала мая:

«В ином случае, карантин может быть продлен до осени».

❗️На этих выходных могут полностью закрыть Киевскую область для максимального ограничения передвиженияПодробнее — https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q

Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 9. April 2020

 

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин оставил без работы 40 тысяч украинцев.


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