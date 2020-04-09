Пасха на карантине: полиция и церковники согласовали формат сотрудничества

Министерство внутренних дел и религиозные конфессии договорились о формате проведения Пасхальных праздников.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Службы в храмах будут проводиться, однако с участием не более десяти человек – для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию", — говорится в сообщении.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Как отмечается, такой к договоренности пришли во время онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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"Мы определили формат проведения Богослужений, особенно во время главного христианского Праздника — Пасхи, а также иудейского Песаха и мусульманских праздников — Ночь Бараата и начала месяца Рамадан", — сообщили в МВД.

Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке во время отсутствия богослужений, но одновременно не должны находиться более двух человек в больших храмах и одного — в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

"Относительно проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок, будет существовать несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины — для освящения там куличей. Таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб", — сообщили в МВД.

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В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

В министерстве заверили, что в случае попыток верующих посещать церковь полицейские патрули будут "толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина".

Также, как проинформировали в ведомстве, для беспрепятственного передвижения священнослужителей к местам проведения служб представители конфессий должны подать соответствующие списки.

По материалам: ukrinform.ru