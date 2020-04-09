Посмотреть, как больницы обеспечены средствами борьбы с COVID-19, можно онлайн

Сервис анализа предприятий YouControl разработал интерактивную карту обеспеченности больниц лекарствами и средствами защиты для борьбы с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Карта размещена на сайте YouControl.

Карта содержит информацию о потребностях больниц в средствах индивидуальной защиты, лекарствах, оборудовании и т.п., остатках на конкретную дату и прогноз потребностей, а также наличие аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также с помощью системы можно узнать количество врачей в больницах, их квалификацию, возраст, сколько врачей работает с инфицированными Covid-19.

Кроме этого в системе есть данные о количестве коек — занятых и свободных, боксовых, инфекционных, реанимационных и др.

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Карта создана на основе отчетов больниц, позволяет узнать текущее состояние и спрогнозировать потребности. Система автоматически рассчитывает, на сколько дней хватит ресурсов больнице.

Данные доступны как в разрезе областей, так и в целом по Украине.

Система создана при поддержке Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента Украины.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 — летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru