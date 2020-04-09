Посмотреть, как больницы обеспечены средствами борьбы с COVID-19, можно онлайн
Сервис анализа предприятий YouControl разработал интерактивную карту обеспеченности больниц лекарствами и средствами защиты для борьбы с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).
Карта размещена на сайте YouControl.
Карта содержит информацию о потребностях больниц в средствах индивидуальной защиты, лекарствах, оборудовании и т.п., остатках на конкретную дату и прогноз потребностей, а также наличие аппаратов искусственной вентиляции легких.
Также с помощью системы можно узнать количество врачей в больницах, их квалификацию, возраст, сколько врачей работает с инфицированными Covid-19.
Кроме этого в системе есть данные о количестве коек — занятых и свободных, боксовых, инфекционных, реанимационных и др.
Читайте также: Зеленский – о проблемах медиков: Все вижу, слышу и стараюсь быстро решать
Карта создана на основе отчетов больниц, позволяет узнать текущее состояние и спрогнозировать потребности. Система автоматически рассчитывает, на сколько дней хватит ресурсов больнице.
Данные доступны как в разрезе областей, так и в целом по Украине.
Система создана при поддержке Директората по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента Украины.
Читайте также: Как Украина и украинцы могут помочь своим медикам
Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Министерства здравоохранения, зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 — летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 224 новых случая.
По материалам: ukrinform.ru