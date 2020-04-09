Суды на карантине осваивают работу онлайн и «жалеют нарушителей»

В Украине назначены первые судебные онлайн-заседания. Между тем, менее 10% протоколов за нарушение карантина оборачиваются реальными штрафами

Заседания судов онлайн – уже реальность. Сначала – отдельные дела в рамках эксперимента, как вот в следующий понедельник в Днепре. А потом, после разработки программного обеспечения, – в “массовом” режиме – по необходимости, или по согласию сторон.

Между тем, в “оффлайне”, в более 90% случаев, где рассматриваются дела о привлечении людей к административной ответственности за нарушение правил карантина (штрафы 17 или 34 тысячи гривен), отечественные суды становятся на сторону граждан. Это выяснили, анализируя данные Единого госреестра судебных решений, в адвокатском объединении “ОК Legal”. К примеру, из более 400 рассмотренных представлений от правоохранителей только 32 удовлетворены судами. Правда, примерно половину дел вернули в управления полиции на доработку.

Тенденция более-менее понятна: суды не стали, как кое-кто предполагал, “штамповать” карательные решения. С чем это связано? Попробуем выяснить. А также проанализируем проблемы, от которых в условиях карантина страдает сама наша система судопроизводства.

На Конституцию надейся, но – не провоцируй…

Директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк напоминает, что запрет на передвижение по улицам без масок, пребывание в парках и тому подобное введены подзаконным актом – постановлением Кабинета министров. А любой подзаконный акт должен основываться на положениях закона. “Постановление №255 должно исходить из положений по крайней мере трех профильных законов – “О защите населения от инфекционных болезней”, Основ законодательства об охране здоровья и “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”. А она основывается только на положениях первого из упомянутых законов, причем только одной его статьи – 29-й… Статья 29 не дает Кабмину полномочий устанавливать ограничения прав граждан и дополнительные обязанности”, – подчеркивает юрист. И ссылается на статью 64 Основного закона: “Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины”. В введенном же правительством перечне карантинных мероприятий содержится ряд ограничений конституционных прав и свобод:

права на уважение к достоинству;

свободы передвижения;

права на невмешательство в личную и семейную жизнь;

права собираться мирно, без оружия и проводить сборы, митинги, походы и демонстрации и тому подобное.

Однако такие ограничения, по заключению Николая Хавронюка, можно было бы узаконить, введя в стране режим чрезвычайного положения. Ведь, согласно Закону “О правовом режиме чрезвычайного положения”, ограничение некоторых прав человека и гражданина возможны. Но власть на это пока не пошла.

Также директор научного развития ЦППР называет “абстрактными” ряд положений, внесенных парламентом в Кодекс об административных правонарушениях. “Добавленная” статья 44-3 “Нарушение правил относительно карантина людей” как раз и предусматривает “драконовские” штрафы для граждан – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен и для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч. “34 ТЫСЯЧИ ГРИВЕН ДЛЯ ГРАЖДАН – НЕАДЕКВАТНОЕ ВЗЫСКАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ, ПОСКОЛЬКУ НЕ УЧИТЫВАЕТ НИ УРОВНЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ни размера штрафов, предусмотренных в КоАП и Уголовном кодексе за подобные и даже более тяжкие деяния”, – отмечает Николай Хавронюк. И продолжает: “Десятки или сотни других правил, порядков, инструкций, касающихся карантина, санитарии и гигиены, предотвращения и противодействия эпидемиям, содержат предписания только для должностных лиц, а потому только на них и распространяются. Ни одно НЕ должностное лицо не обязано и фактически не в состоянии их знать, а поэтому не может нести ответственности за их невыполнение. Конституция предусматривает: “Незнание ЗАКОНОВ не освобождает от юридической ответственности”, – а вот про незнание подзаконных актов в ней не говорится”, – заключает Хавронюк.



Николай Хавронюк

Эти обстоятельства, бесспорно, и учитывают большинство судей, рассматривающих соответствующие административные иски. При этом юристы напоминают, что и “положительные” (негативные для граждан) судебные постановления о назначении штрафов могут быть обжалованы в апелляционных, кассационных инстанциях, в Конституционном суде (путем представления о неконституционности подзаконных актов) и в конце концов – в Европейском суде по правам человека.

НО! ПРАВОВЕДЫ И ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОДНАКО УКРАИНЦЕВ ПРОСЯТ НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПРАВИЛАМИ КАРАНТИНА, “ИСПЫТЫВАТЬ СУДЬБУ” – “ДОБРОМУ” ИЛИ “ЗЛОМУ” СУДЬИ ПОПАДЕТ В РУКИ ИХ ДЕЛО – заботясь прежде всего о собственном здоровье и здоровье других. В частности, Николай Хавронюк напоминает, что действующее законодательство предусматривает ряд оснований для привлечения граждан к юридической ответственности. В частности, речь идет о:

1) лицах, которые являются носителями возбудителя опасной инфекционной болезни, – за уклонение от соблюдения запрета вести деятельность, которая может способствовать распространению болезни;

2) лицах, которые уклоняются от обязательного медицинского наблюдения или обследования, обязательной госпитализации, лечения или карантина в установленных законом случаях;

3) других физических лицах – за нарушение особых условий и режима: а) труда, б) учебы, в) передвижения или г) перевозки, установленных для предотвращения распространения и ликвидации опасного инфекционного заболевания на территории Украины или в отдельной ее местности.

Как работают на карантине украинские суды

Совсем отказаться от осуществления судопроизводства в условиях карантина, как и полностью остановить экономику, правовое государство не может. Тем более, что к рассмотрению “текущих” уголовных, хозяйственных и других дел добавился еще и ряд новых, связанных с нарушениями карантинных правил, введенных в стране. Реагировать на представления правоохранителей надо немедленно.

С другой стороны, отечественная система правосудия не может не реагировать и на вызовы, спровоцированные пандемией. Чтобы сохранить жизнь и здоровье служителей Фемиды, административного и технического персонала судебных учреждений и всех участников судебных процессов. Поэтому каждый суд самостоятельно определяет график работы, порядок и способ проведения заседаний, особенности доступа в помещения, подачи документов и прочего. При этом администрации судов руководствуются рекомендациями Совета судей Украины об установлении особого режима работы в период карантина. Речь идет об ограничении и переносе рассмотрения “несрочных” дел, снижении числа заседаний, проводимых в одном учреждении в течение одного дня, а также о соблюдении требований безопасного пребывания людей в общественных зданиях. Некоторые суды ограничились учетом общих рекомендаций, в частности, ввели жесткие правила доступа граждан к помещениям, бесконтактный способ представления документов. ТАКЖЕ К ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – УЧАСТНИКАМ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАЩАЮТСЯ С ПРОСЬБОЙ ОТЛОЖИТЬ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ. И, по информации отраслевых экспертов, в большинстве случаев взаимопонимания удается достичь.

И лишь в некоторых случаях суды полностью прекратили работу на время карантина. Касается это, преимущественно, апелляционных учреждений. Для судов первой инстанции такой вариант неприемлем. Кассационные инстанции также работают в “ограниченно-привычном” режиме: доступ граждан в здания максимально сокращен, прием граждан судьями и руководством, в основном, отменен. Но массового переноса рассмотрения дел нет. К примеру, на странице Верховного суда на сайте судебной власти Украины находим информацию, согласно которой лишь несколько назначенных на ближайшие дни судебных заседаний сняли с рассмотрения или перенесли. Мало что изменилось в работе высших судебных инстанций еще и потому, что много дел там рассматривают в порядке упрощенного искового производства – в письменном виде. Что касается открытых судебных заседаний, то здесь действуют общие для всей страны карантинные ограничения.

Первые попытки электронного судопроизводства



Все документы, представленные с помощью «Электронного суда» являются документами поданными надлежащим образом

Поэтому суды все чаще рассматривают дела с использованием дистанционных методов – в письменном виде, в режиме видеоконференций, онлайн, с использованием специальных приложений. К примеру, коллегия Седьмого апелляционного административного суда провела уже два заседания в режиме видеоконференцсвязи. Дела слушали с использованием программы ZOOM в режиме конференции. ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНО СООТВЕТСТВОВАЛИ НОРМАМ КОДЕКСА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. ЛИЦА УЧАСТНИКОВ ДЕЛ УСТАНАВЛИВАЛИ ПО ПРИСЛАННЫМ КОПИЯМ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ЦИФРОВЫМИ ПОДПИСЯМИ.

Первой из низших судебных инстанций, которая решилась на проведение заседания с использованием возможностей ZOOM, по данным платформы Opendatabot, стал Днепропетровский окружной админсуд. 13 апреля он будет рассматривать иск компании “Трансформ Энерджи” к Киевской таможне. Истец хочет, чтобы заседание проходило в режиме онлайн ввиду карантинных мер.

Удобно и доступно. Правда, время таких заседаний ограничено 40 минутами. Также использование стороннего программного обеспечения связано с определенными рисками – в частности, ввиду возможности постороннего влияния на ход и на материалы судебного процесса. В Украине уже готовят специальное программное обеспечение, которое будет работать как модуль ЕСИТС (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы). Работа над ним началась задолго до карантина – во исполнение требований ряда обновленных процессуальных кодексов, которыми расширены возможности электронного судопроизводства. В ИДЕАЛЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИМЕННО ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОГО КАБИНЕТА ЕСИТС, ТАК НАЗЫВАЕМОГО “ЭЛЕКТРОННОГО СУДА”. Но теперь программу испытывают лишь в нескольких “пилотных” судебных инстанциях страны. Поэтому шансов на то, что система заработает в ближайшие месяцы, немного. С 1 мая только начнут назначать “пробные” заседания за пределами судов, имеющих доступ к соответствующему функционалу.

Кстати, на днях во исполнение “антикоронавирусного” закона Государственная судебная администрация Украины утвердила “Порядок работы с техническими средствами видео-конференц-связи во время судебного заседания в административном, гражданском и хозяйственном процессах с участием сторон вне помещения суда”.

Для участия в заседании в режиме видеоконференции надо будет предварительно регистрироваться с использованием электронной подписи на официальном веб-портале судебной власти www.court.gov.ua. Затем – не позднее, чем за 5 дней до судебного заседания, – участник дела должен подать заявление, указав:

название суда;

номер дела;

дату и время заседания, в котором желает принять участие в режиме видеоконференции;

фамилия, имя и отчество;

свой статус в судебном деле;

электронный адрес, который использовал для регистрации в системе;

номер телефона для связи с судом.

Копии заявления инициатор должен в эти же сроки направить другим участникам процесса. В день поступления заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции извне суда будут регистрировать в автоматизированной системе документооборота. Также его передадут председательствующему судье, который и будет принимать решение о возможности проведения заседания в режиме видеоконференции при условии наличия у суда необходимых технических возможностей.

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru