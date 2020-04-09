В апреле могут вернуться 15 тысяч украинцев — власти составляет план обсервации

В Министерстве развития громад и территорий Украины состоялось совещание, на котором обсудили ряд координационных и оперативных вопросов относительно организации возвращения около 15 тысяч украинских граждан из-за рубежа и их потенциальной обсервации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участие в нем приняли министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, председатель КГГА Виталий Кличко, вр.и.о. Киевской ОГА Василий Володин, представители МИД, Национальной полиции, а также компании-перевозчики.

"Согласно постановлению (постановления КМУ №211, которое регулирует правила на период эпидемии COVID-19 и порядок обсервации — ред) граждане, которые пересекли государственную границу, требуют обязательной обсервации. Учитывая координационные сложности этого процесса, мы должны четко очертить зону действий и ответственности на каждом этапе его реализации, обсудить все условия и риски", — подчеркнул Чернышев.

Участники совещания отметили, что речь идет о почти 15 тысячах украинских граждан, которые сейчас находятся за границей, но планируют в апреле вернуться в Украину. Поскольку возврат из стран, которые не граничат с Украиной, запрещен, рассматривается авиационный путь.

Присутствующие обсудили разные варианты алгоритма действий, локации под обсервацию, сроки осуществления авиарейсов в Украину и договорились о детальной проработке каждого аспекта обсервации, подписании определенных документов, чтобы граждане были своевременно проинформированы и не было недоразумений.

"Мы определили алгоритмы взаимодействия органов власти, кто именно коммуницирует с гражданами, перевозчиками. Министерство инфраструктуры обеспечивает организацию рейсов по возврату, логистическую составляющую", — отметил Криклий.

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Стороны договорились до 11 апреля доработать механизм работы между всеми участниками, после чего начнется продажа авиабилетов для граждан, которые будут возвращаться в Украину.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Фото: minregion.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru