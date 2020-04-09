В больницах заработал алгоритм сортировки больных — эпидемиолог

Чтобы не перегрузить медицинскую систему и выиграть время на подготовку, пациентов с COVID-19 госпитализируют выборочно.

Об этом в интервью Укринформу сказала врач-эпидемиолог, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

"Закупаются средства индивидуальной защиты врачей, оборудования, разворачиваются и перепрофилируются госпитале. Все регионы готовятся к возможному, я повторяю, возможному увеличению случаев заболевания", — рассказала она.

По словам эпидемиолога, карантин нужен, чтобы не было одновременного заполнения больниц больными, потому что большой нагрузки система здравоохранения может не выдержать.

В начале карантина в Украине, отметила Мухарская, госпитализировали всех, у кого обнаруживали коронавирус.

«Когда количество больных значительно увеличилось, ввели алгоритм сортировки — больных с легкими симптомами не госпитализируют, они получают медицинскую консультативную помощь амбулаторно, находясь на самоизоляции», — пояснила она.

Эпидемиолог добавила, что больных, которые действительно нуждаются в аппаратной или терапевтической помощи, госпитализируют. Врач, к которому обратился пациент, принимает решение, какой формы заболевание и нужно ли в больницу.

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Мухарская заверила, что сейчас украинские медицинские учреждения работают в нормальном режиме.

«Система может давать сбои, когда придется госпитализировать более 10-12 тыс. пациентов. Сегодня больницы пока справляются и будем надеяться, что не дойдем до коллапса», — заявила она.

По материалам: ukrinform.ru