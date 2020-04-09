В ОП заявили, что просили помощи, но не отдали регионы на откуп олигархам

Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что обращение за помощью в борьбе с коронавирусом к большому бизнесу не значит, что им отдали на откуп украинские регионы.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Эта идея родилась тогда, когда мы поняли, что сами не сможет справиться с этим. Мы собрали бизнес, распределили регионы. Распределили также деньги на централизованные закупки, которые мы делаем, на самолеты. Эти все полеты в Китай происходят не за деньги бюджета", — сказал Тимошенко.

Отвечая на реплику о том, что ОП фактически подключили олигархат и раздали им по области, Тимошенко ответил: "Послушайте, это ситуация аналогична той, что была в 2014 году, — все помогают друг другу. Это же не только большой бизнес, нам звонят от разных средних бизнесов, какие-то ассоциации, айтишники и так далее. Там много разных людей, это же не значит, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это вообще не так".

Сейчас, по словам Тимошенко, бизнесмены дают деньги на централизованные закупки и "закупают для того, чтобы все приходило к ним в регионы", потому что они знают, какие потребности есть в области, а ОПГ помогает им логистически.

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Тимошенко также заметил, что не видит угрозы роста влияния олигархата в регионах.

По последним данным Минздрава, в Украине зафиксированы 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зарегистрированы 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru