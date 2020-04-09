В Украине 1 мая проиндексируют пенсии – ПФУ

Согласно постановлению Кабинета министров, индексация пенсий в Украине произойдет 1 мая 2020 года.

Об этом информирует Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Как отмечается, вопрос проведения индексации пенсий в 2020 году регулирует постановление Кабинета министров Украины № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году” от 1 апреля 2020 года.

«Постановлением определено дату проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая. Перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11», — говорится в сообщении.

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Как уточняется, в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривень, будет установлена доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Также в ПФУ информируют, что выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться начиная с мая 2020 года в установленном порядке.

По материалам: ukrinform.ru