В Украине с коронавирусом госпитализировали 40 детей
В Украине за минувшие сутки из 224 новых случаев коронавируса 8 выявлены у детей.
Об этом на брифинге 9 апреля сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа.
"В течение 8 апреля по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров получено 224 сообщения о новых случаях, из них 8 детей», — сказал Кузин.
По его данным, из 1892 пациентов с коронавирусом госпитализированы 848, из них 40 детей, остальные получают амбулаторное лечение.
На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 38 больных, сообщил Кузин.
Из 57 умерших в результате осложнений коронавируса — 31 женщина и 26 мужчин.
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Кузин добавил, что почти все умершие имели хронические заболевания — сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания почек или легких, онкологические заболевания.
Большая часть инфицированных коронавирусом — 82% — лица от 30 лет.
За последние сутки наибольшее количество сообщений о подтвержденных случаях поступило из Киева, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областей.
Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.
По материалам: ukrinform.ru