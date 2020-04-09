В Украине с коронавирусом госпитализировали 40 детей

В Украине за минувшие сутки из 224 новых случаев коронавируса 8 выявлены у детей.

Об этом на брифинге 9 апреля сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа.

"В течение 8 апреля по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров получено 224 сообщения о новых случаях, из них 8 детей», — сказал Кузин.

По его данным, из 1892 пациентов с коронавирусом госпитализированы 848, из них 40 детей, остальные получают амбулаторное лечение.

На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся 38 больных, сообщил Кузин.

Из 57 умерших в результате осложнений коронавируса — 31 женщина и 26 мужчин.

Читайте также: В Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, за сутки — 224 новых

Кузин добавил, что почти все умершие имели хронические заболевания — сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания почек или легких, онкологические заболевания.

Большая часть инфицированных коронавирусом — 82% — лица от 30 лет.

За последние сутки наибольшее количество сообщений о подтвержденных случаях поступило из Киева, Черновицкой, Львовской и Кировоградской областей.

Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru