В Украине создали карту самоизоляции — где больше всего нарушений

В Министерстве цифровой трансформации Украины создали карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, вернувшимися из-за границы, из стран, где бушует коронавирус.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Создали карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует коронавирус", — заявил он.

Федоров добавил, что с помощью анализа большого объема данных были определены населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше придерживались карантина — меньше всего находятся на самоизоляции в течение 14 дней после приезда.

Минцифры получает данные от операторов мобильной связи Big Data о более чем полумиллионе человек. Это абоненты, которые вернулись в Украину оттуда, где есть эпидемия, начиная с 17 марта. На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться, уточняет он.

Данные от мобильных операторов не содержат персональной информации об абонентах, убеждает Федоров. То есть никакой конкретный получатель не отслеживается. Получается только информация о:

— количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;

— странах и каналах возвращения;

— количестве лиц, которые не соблюдают карантин (более n% дней со дня возвращения);

— суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.

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Карту будут использовать для: оценки уровня соблюдения карантина лицами, имеющими высокий риск быть носителями COVID-19 в разных городах, оптимизации размещения ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения и для планирования мероприятий по безопасности и защите здоровья.

По материалам: ukrinform.ru