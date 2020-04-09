В Украине во время карантина количество разбоев уменьшилось на 35% — полиция

В период карантина в Украине количество разбоев уменьшилось в среднем на 35 процентов.

Такие данные обнародовал начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба МВД.

"В период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их 16926. На 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом — 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. Относительно разбоев ситуация выглядит так: в прошлом году — 149, в этом году — 97, видим тоже снижение на 34,9%", — отчитался чиновник.

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По его словам, статистика краж, грабежей и разбоев показывает, что ни в одном регионе нет роста числа этих видов преступлений, а наоборот — она уменьшается.

По материалам: ukrinform.ru