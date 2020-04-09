Военных, которые вернулись в Украину из Литвы, отправили на карантин

После окончания подготовки в военных учебных заведениях Литовской Республики 15 военнослужащих Сухопутных войск и 2 военнослужащих ВМС ВСУ вернулись в Украину с соблюдением всех необходимых карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

«Учитывая ситуацию с проведением карантинных мероприятий в странах Европы и Украины Главным управлением военного сотрудничества и верификации ВСУ проведены координационные меры по возврату указанных военнослужащих в Украину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, автобусным транспортом с Литовской Республики, транзитом через территорию Республики Польша, вечером 8 апреля украинских военных доставили в пункт пропуска на польско-украинской границе «Корчева-Краковец». С украинской стороны границы их встретили представители Военно-медицинского клинического центра Западного региона, которые совместно со специалистами 28 Регионального санитарно-эпидемиологического управления провели предварительный медицинский осмотр.

«При осмотре никаких признаков заболеваний или повышения температуры тела у прибывшего личного состава не выявлено», — заверили в пресс-служба.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями приказа Минздрава и распоряжения государственного санитарного врача Минобороны лица, возвращающиеся из зарубежных командировок и не имеющие признаков заболевания подлежат обязательной 14 дневной обсервации. Поэтому руководством ВСУ было принято решение о проведении обсервации указанных военных на базе Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий», который имеет возможность одновременно принять около 500 человек.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Министерства здравоохранения, зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru