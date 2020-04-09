Война на Донбассе: боевики продолжают активно обстреливать ВСУ

По данным пресс-центра ООС, в течение 8 апреля пророссийские боевики совершили восемь обстрелов по украинским военным. Не обошлось без раненых.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

Так, в среду, 8 апреля, террористы непризнанных республик «Л/ДНР» 8 раз обстреляли ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В ход пошли минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие.

Под огонь противника попали позиции украинских военных неподалеку Павлополя, Гнутового, Марьинки, Старогнатовки, Новоалександровки, Орехового, Зайцевого (два раза).

Впоследствии вражеских обстрелов ранение получил один украинский защитник.

Чтобы утихомирить боевиков бойцам ВСУ пришлось открывать ответный огонь, в результате которого были ранены 5 представителей НВФ.

Также сообщается, что среди военных в зоне ООС не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 7 апреля.