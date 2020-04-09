Пять тонн дезинфицирующей жидкости отправили самолетом Национальной гвардии в Рим в среду утром.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Это второй раунд помощи Италии. Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта — 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных средств на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции», — сообщил заместитель министра Сергей Гончаров.

По словам чиновника, итальянское правительство выразило благодарность Украине за поддержку.

Украина передала Италии пять тонн дезинфицирующих средств / Фото: https://mvs.gov.ua

«Две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии. У нас каждый вечер проходят онлайн-конференции, где врачи рассказывают, как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превентивная работа. Это опыт, который мы уже сегодня можем использовать в борьбе с вирусом. Настроение у наших врачей прекрасное, они чувствуют поддержку как итальянских коллег, так и нашей диаспоры», — отметил Гончаров.

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову за столь необходимую итальянским врачам помощь и поддержку.

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«Этот вклад итальянская сторона очень ценит. В Италии очень тепло встретили украинских врачей как коллеги, так и пациенты. Им будет предоставлен доступ к протоколам лечения. Мы очень гордимся этим сотрудничеством», — отметил Давиде Ла Чечилия.

Как сообщалось, ранее 20 медиков систем МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам.

В мире на утро 8 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 1 431 951, в том числе 82 085 летальных случаев, 302 209 человек выздоровели. В Украине на вечер 7 апреля подтверждено 1 462 случая заражения коронавирусом, из них 45 летальных, 28 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru