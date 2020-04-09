Укрпочта рассказала, как заказать доставку пенсии на дом

Для того, чтобы оформить через Укрпочту доставку пенсии на дом, необходимо заполнить анкету на сайте компании или связаться со своим почтальоном, контакты которого можно узнать, позвонив в контакт-центр Укрпочты.

Об этом Укринформу ответили в контактном центре Укрпочты.

"В период действия карантина, установленного на уровне государства из-за распространения коронавирусной инфекции, изменен порядок выплаты пенсии и социальной помощи. Пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой категорией инфицирования коронавирусом, могут получить адресную доставку пенсии домой", — отметили в Укрпочте.

Так, чтобы получить пенсию, не выходя из дома, необходимо просто познакомиться с почтальоном, который обслуживает ваш дом. Для этого нужно заполнить онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Доставка пенсий и социальной помощи домой — бесплатная.

Таким же образом можно заказать бесплатно еще ряд услуг и сервисов. Так, можно оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить онлайн-подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" на период карантина сделал бесплатной доставку из более сотни магазинов и семи торговых площадок. В частности, в категориях: техника и электроника, одежда, обувь и аксессуары, красота и здоровье, товары для детей, для офиса, дома и дачи, учебы и досуга и .п. А также — маркет-плейсов, среди которых такие известные в Украине торговые площадки как Prom.ua, Rоzetka, AliExpress и другие.

Как сообщал Укринформ, Кабмин на своем заседании в среду, 8 апреля, принял постановление "О развитии социальных сервисов для некоторых социальных групп населения". Этим нормативным актом прописан эксперимент, который призван помочь гражданам платить за коммуналку дистанционно. Также установлен новый алгоритм доставки пенсий и социальной помощи.

В 2019 году Пенсионный фонд Украины ввел новую модель обращения граждан по назначению пенсии в "одно касание" через вебпортал электронных услуг Фонда.

По материалам: ukrinform.ru