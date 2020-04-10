10 апреля. Памятные даты

Сегодня десятая годовщина Смоленской катастрофы, во время которой погибло почти все высшее руководство Польши, в том числе президент Лех Качиньский.

10 апреля 2010 года, неподалеку российского Смоленска, во время посадки на военном аэродроме «Смоленск-Северный», разбился самолет Ту-154, на котором польская государственная делегация направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70 годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году. В крушении погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе и президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

Несмотря на время, ясности в Смоленской катастрофе не прибавляется. За эти десять лет появился ряд гипотез о ее причинах и ходе событий. Сначала Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, определив как фактор инцидента недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный». Однако впоследствии стали появляться и другие версии. В феврале 2016 года, в Польше, по решению тогдашнего министра обороны Антони Мацеревича, возобновили расследование, создав соответствующую комиссию.

В марте 2017 года Антоний Мацеревич назвал катастрофу под Смоленском терактом, также он заявил о наличии «неоспоримых свидетельств российской ответственности за смоленскую катастрофу». В апреле 2017 года польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров с «бессознательного» на «сознательное» доведения ими экипажа президентского самолета к авиакатастрофе.

В апреле 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет касательно Смоленской катастрофы, в котором, в частности, отмечается, что левое крыло самолета Ту-154 было уничтожено в результате внутреннего взрыва. К таким же выводам пришла и британская лаборатория судебно-взрывчатых веществ Forensic Explosives Laboratory, подчиненная Минобороны Великобритании. В конце марта 2019 года эксперты этой лаборатории опубликовали исследование, подтверждающее следы тротила в большинстве из 200 образцов разбитого самолета экс-президента Леха Качиньского.

На данный момент расследование этой трагедии продолжается. Польская сторона неоднократно на международном уровне поднимала вопрос о необходимости возвращения Россией обломков самолета президента Качиньского. Российская сторона отказывается это делать, настаивая, что не может этого сделать до закрытия российского следствия. В Варшаве убеждены, что нежелание отдавать Польше ее же собственность свидетельствует о том, что Москве есть что скрывать в деле катастрофы.

Юбилеи дня:

В этот день родился Мстислав (светское имя Степан Иванович Скрипник; 1898-1993), украинский церковный деятель, патриарх Украинской автокефальной православной церкви с 1990 года. Племянник (сын сестры) Симона Петлюры. В 1918-1921 годах хорунжий Армии УНР, участник польско-советской войны. В 1930-1939 годах был послом (депутатом) в польский сейм, защищал права украинцев. Один из организаторов и лидеров Волынского украинского объединения (1931-1939), выступавшего за сотрудничество с польскими властями. В 1942 году принял духовный сан; с 1969 — митрополит УАПЦ в Европе, с 1971 — митрополит Украинской православной церкви в США. В 1992 избран патриархом Украинской православной церкви — Киевского Патриархата, однако вскоре поддержал возвращение к статусу УАПЦ. Патриарх Мстислав является основателем и организатором известного духовного центра украинского православия в Саут-Баунд-Бруке (США, штат Нью-Джерси), который и по сей день для украинской диаспоры остается своеобразным «украинским Иерусалимом». В городе построена церковь-памятник св. Андрея Первозванного, посвященная погибшим от Голодомора 30-х годов в Украине, семинария св. Софии, школа религии и украиноведения, Дом украинской культуры, концертный зал на 1500 мест, Музей церковных святынь, большая библиотека, архив и типография, отель для пожилых людей и памятники княгине Ольге и митрополиту Василию Липкивскому. В крипте храма св. Андрея Первозванного покоится тело Патриарха-основателя, а вокруг собора раскинулся многогектарный пантеон, где похоронены выдающиеся украинцы США и других стран. Патриарх Мстислав, уроженец Полтавы, является Почетным гражданином Тернополя.

173 года со дня рождения Джозефа Пулитцера (1847-1911), американского журналиста и издателя венгерского происхождения. Считал, что «журналистика есть, или, по крайней мере, должна быть одной из выдающихся интеллектуальных профессий». Завещал свое состояние на создание школы журналистики при Колумбийском университете (открыта в 1912 году) и учреждении премий за лучшее произведение в области литературы, искусства и музыки (1916). На это оставил 2 миллиона долларов. Его волю исполнили, и с 1917 года премия, которая названа Пулитцеровской, вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета. Формальное объявление о присуждении премии по традиции делает президент Колумбийского университета (ежегодно в апреле). Более две тысячи претендентов участвуют в конкурсе на получение премии. Работу в независимом жюри поручают 90 специалистам, которые и отбирают самых достойных во всех номинациях. Размер премии составляет 10 тыс. долларов, но эта довольно скромная (по американским представлениям) сумма не отражает значения Пулитцеровской премии, которая является вершиной профессионального признания.

78 лет со дня рождения Шакира Селима (1942-2008), крымскотатарского поэта, переводчика, публициста, классика крымскотатарской литературы. Шакир Селим происходил из бедной крымскотатарской семьи, где был восьмым, последним ребенком. Через два года его вместе с родителями депортировали в Джамбайский район Самаркандской области. Началась жизнь на спецпоселении: с голодом, болезнями, угрозой ареста и смерти. Несмотря на чрезвычайно тяжелое детство, мальчик вырос, окончил среднюю школу, затем филологический факультет Самаркандского университета. Тогда же в прессе появились его первые стихи. Работал учителем в школе в Джамбае, долгие годы был собственным корреспондентом местной газеты по Самаркандской области; заведовал отделом программ областного радио. В 1989 году возвращается в Крым, работает заместителем редактора новой газеты «Достлукъ» («Дружба») на крымскотатарском языке, вместе с Даниилом Кононенко в составе писательской делегации от Украины ездил в Москву на всесоюзный съезд, во время которого было заявлено о выходе Союза писателей Украины из состава СП СССР. В 1992 году крымскотатарские писатели создают Совет крымскотатарской литературы, председателем выбирают Шакира Селима. Крымскотатарскую писательскую организацию он возглавлял до июля 2008 года. С 1997 года Шакир Селим возглавлял редакцию литературного журнала «Йылдыз» («Звезда»). Его первые стихи появились в печати в 1963 году. Перевел на крымскотатарский язык «Крымские сонеты» Адама Мицкевича, произведения Тараса Шевченко, Пушкина Лермонтова. Участвовал в подготовке книг «Дальний и близкий Шевченко», двухтомного издания избранных произведений Леси Украинки «Цветок на ладони вечности», «Лесная песня» и других. Крымскотатарский драматический театр поставил ряд спектаклей в его переводах, в частности «Женитьба» Николая Гоголя, «Макбет» Шекспира.

Годовщина смерти:

398 лет со дня смерти Петра Конашевича-Сагайдачного (г.р. неизвестен -1622), выдающегося украинского политического и культурного деятеля. По происхождению шляхтич. Воспитывался в Острожской школе. В 1601 году прибыл в Запорожскую Сечь. В начале XVII века участвовал в походах в Молдавию и Ливонию, под его руководством казаки осуществили успешные походы против султанской Турции и Крымского ханства, на окраине Константинополя, городов Малой Азии. Славу Сагайдачному принесло взятие в 1616 году города Кафы (ныне Феодосия) — главного невольничьего рынка Крыма. Стоит также упомянуть участие сорокотысячного казацкого войска под предводительством Сагайдачного в битве под Хотином (1621). Тогда украинские отряды, присоединившись к польской армии, сыграли решающую роль в разгроме турецко-татарской армии, угрожавшей странам Европы. Сагайдачный вместе с поляками участвовал в походе на Москву 1618 года, однако из-за слабости польской армии взять Москву не удалось. Гетман сыграл важную роль в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви, почти полностью ликвидированной после Брестской унии. В 1620 году, воспользовавшись пребыванием в Киеве иерусалимского патриарха Феофана, добился от него посвящения нового православного Киевского митрополита и пятерых православных епископов. Для Сагайдачного Хотин был последней из побед. Во время битвы гетмана ранили в руку, он приехал в Киев, тяжело болел, а вскоре и умер. Похоронили его в Киево-Братском монастыре на Подоле. Над могилой гремели казацкие пушки и раздавались похвальные оды «на жалобный погреб» героя походов на Москву и Хотин, которые составил тогдашний ректор братской школы Кассиан Сакович. Современник Сагайдачного поляк Ян Собеский, который неоднократно бывал с ним в походах, так характеризует гетмана: «Вообще был это человек большого духа, сам искал опасности, легкомыслил жизнью, в битве был первым, когда приходилось отступать — последний; был проворный, деятельный, в лагере осторожный, мало спал и не пил — как обычно у казаков; на совещаниях был осторожен и всяких разговорах малоразговорчив; против казацкого своевольства бывал очень строгий и наказывал смертью за провинности». Память о Сагайдачном украинский народ сохранил в известной песне «Ой на горі та женці жнуть».

По материалам: ukrinform.ru