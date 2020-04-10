Аптеки могут закупать экспресс-тесты на коронавирус — Ляшко

Аптеки и частные лаборатории, отвечающие требованиям биологической безопасности, могут закупать экспресс-тесты на коронавирус.

Об этом на брифинге в пятницу, 10 апреля, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, будет возможность приобрести тесты на коронавирус в аптеках, сообщает корреспондент Укринформа.

«Такая возможность будет, поскольку все аптеки могут сегодня закупать тест-системы, экспресс тест-системы, частные лаборатории могут закупать тест-системы в случае, если они соответствуют требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности, никто не запрещает им проводить эти исследования», — отметил Ляшко.

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Он отметил, что «в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос предприятия, которым владеет аптека».

«Мы на сегодняшний день имеем результаты, когда частные лаборатории проводят исследования, выдают результат. Главная задача и что должны делать частные лаборатории — это соблюдать требования и отчитываться о каждом положительном и отрицательном случае исследования для того, чтобы мы могли вовремя установить контакты и провести эпидемиологическое расследование», — добавил главный государственный санитарный врач.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине — 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев

В мире подтверждено 1 604 855 случаев коронавируса, из них 95 738 смертей от осложнений и 356 673 случаев выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru