Чернобыльская зона в огне, кошачье ханами и розовое суперлуние

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа

Фото: Евгений Котенко

Украина продолжает жить карантином из-за пандемии коронавируса. С понедельника, 6 апреля, ограничительные меры стали еще более жесткими. В частности, запрещается ходить по улицам больше, чем по двое, за исключением тех, кто сопровождает детей, а также появляться в общественных местах без маски, посещать парки и скверы. Там появились патрули полиции и Нацгвардии.

Фото: Вячеслав Мадиевский

Но и им соблюдать дистанцию ​​бывает сложно. Фото — из Харькова.



Фото: Юрий Рыльчук

"Пропуска" в парки и скверы получили владельцы собак. Однако в первый день введения новых карантинных запретов люди не спешили их соблюдать. На фото — променад в Ивано-Франковске.



Фото: Александр Лапин

Оказались под запретом и спортивные площадки. Но, как показывает фото из Винницы, не все это осознали и приняли.



Фото: Алена Николаевич

Поэтому патрули стали проводить разъяснительные беседы. На фото: стражи порядка общаются с женщинами, которые сидят на скамье в парке "На валах" во Львове. С начала действия ограничительных мер, по состоянию на пятницу, 10 апреля, полиция составила четыре тысячи админпротоколов на нарушителей карантина.



Фото: Елена Худякова

Однако случалось, что правоохранители во время патрулирования парков были без разъяснительной работы.



Фото: Николай Мякшиков

Украинские коммунальщики продолжают осваивать работу дезинфекторов. Так, на фото сотрудник коммунальной службы Днипра проводит дезинфекцию хлорсодержащим раствором в подъезде многоквартирного дома.



Фото: Александр Лапин

Медики же готовы к первичному приему больных с респираторными симптомами в специальных палатках на территории больницы. На фото: медработник на территории Винницкой центральной районной клинической больницы.



Фото: Юлия Овсянникова

Все чаще в защитных масках-экранах стали появляться и кассиры супермаркетов.



Фото: Евгений Котенко

А люди пожилого возраста, которым карантинными ограничениями рекомендуется быть дома, часто не могут отказать себе в прогулках по улицам городов.



Фото: Юлий Зозуля

Пришли на работу и депутаты Одесского областного совета, чтобы принять участие во внеочередной сессии по вопросу о размерах доплат медицинским и другим работникам медицинских учреждений, занятых борьбой с коронавирусом COVID-19. Форму приветствия изменили, а вот надели маски не все.



Фото: Владимир Тарасов

Всего, по состоянию на 9:00 10 апреля, в Украине было зафиксировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 — летальные, 61 пациент выздоровел.



Фото: Владимир Тарасов

Зона отчуждения в огне: на протяжении всей недели в Чернобыльской зоне горит лес. Сообщение о верховом лесном пожаре площадью 20 га в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка в ГСЧС поступило 4 апреля. Затем начал гореть также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га.

По состоянию на 07:00 пятницы, 10 апреля, подразделения спасателей совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета ГСЧС.



Фото: Владимир Тарасов

Горение лесного массива в Полесском районе и сильный ветер вызвали возгорание домов в селе Старая Марковка.



Фото: Юлий Зозуля

В центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова обрушился дом-памятник архитектуры местного значения 1893 года. Накануне его начали ремонтировать.



Фото: Виктор Кошмал

На рассвете 8 апреля состоялось так называемое суперлуние: максимальное приближение полной Луны к Земле. Астрономический полная Луна назывался Розовой. В то же время состоялось совпадение полнолуния с так называемой Суперлуной — моментом максимального приближения спутника к Земле. В суперлунии (этот термин в 1979 году придумал астролог Ричард Нолле) луна кажется на 15% больше, чем обычно.



Фото: Сергей Гудак

Отвлечься от насыщенных новостей недели предлагает этот кот на территории Закарпатского музея народной архитектуры и быта в Ужгороде.



Фото: Юлий Зозуля

А четвероногий усач из Одессы решил устроить ханами — полюбоваться цветением сакуры.



Фото: Сергей Гудак

Не отстают и украинцы, которые решили порадовать себя фотографиями с весенними деревьями, начавшими активно цвести. На фото — селфи среди магнолий в Ужгороде.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Евгений Котенко

Карантинная романтика на набережной Днепра в Киеве.



Фото: Алена Николаевич

Карантинные развлечения на площади Рынок во Львове.



Фото: Геннадий Минченко

Отдых после работы: сотрудники компании "Автомагистраль-Юг" во время ремонта путепровода на проспекте Степана Бандеры в Киеве.



Фото: Юлия Овсянникова

Медицинская маска как новая подвеска для машины в Киеве.



Фото: Евгений Любимов

Пакеты с баночками для антисептиков в Киеве.



Фото: Сергей Гудак

Магнолии цветут на улице Ужгорода.



Фото: Елена Худякова

Верба на фоне заходящего солнца на Киевщине.



Фото: Дмитрий Смольенко

На территории ландшафтной памятки природы государственного значения Корсак-Могила на Запорожье.



Фото: Елена Худякова

Луна на Киевщине.



Фото: Елена Худякова

Птица летит над водоемом в Киеве.



Фото: Владимир Тарасов

Аист на Киевщине.



Фото: Елена Худякова

Еж в Киевской области.



Фото: Виктор Кошмал

Центр Чернигова ночью.



Фото: Юлий Зозуля

Велосипедист на Трассе здоровья в Приморском районе Одессы.



Фото: Юрий Рыльчук

Надпись на стене здания в Ивано-Франковске.



Фото: Александр Лапин

Люди прогуливаются по лесопарку в Виннице.

По материалам: ukrinform.ru