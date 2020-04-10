Чернобыльская зона в огне, кошачье ханами и розовое суперлуние
События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа
Фото: Евгений Котенко
Украина продолжает жить карантином из-за пандемии коронавируса. С понедельника, 6 апреля, ограничительные меры стали еще более жесткими. В частности, запрещается ходить по улицам больше, чем по двое, за исключением тех, кто сопровождает детей, а также появляться в общественных местах без маски, посещать парки и скверы. Там появились патрули полиции и Нацгвардии.
Фото: Вячеслав Мадиевский
Но и им соблюдать дистанцию бывает сложно. Фото — из Харькова.
Фото: Юрий Рыльчук
"Пропуска" в парки и скверы получили владельцы собак. Однако в первый день введения новых карантинных запретов люди не спешили их соблюдать. На фото — променад в Ивано-Франковске.
Фото: Александр Лапин
Оказались под запретом и спортивные площадки. Но, как показывает фото из Винницы, не все это осознали и приняли.
Фото: Алена Николаевич
Поэтому патрули стали проводить разъяснительные беседы. На фото: стражи порядка общаются с женщинами, которые сидят на скамье в парке "На валах" во Львове. С начала действия ограничительных мер, по состоянию на пятницу, 10 апреля, полиция составила четыре тысячи админпротоколов на нарушителей карантина.
Фото: Елена Худякова
Однако случалось, что правоохранители во время патрулирования парков были без разъяснительной работы.
Фото: Николай Мякшиков
Украинские коммунальщики продолжают осваивать работу дезинфекторов. Так, на фото сотрудник коммунальной службы Днипра проводит дезинфекцию хлорсодержащим раствором в подъезде многоквартирного дома.
Фото: Александр Лапин
Медики же готовы к первичному приему больных с респираторными симптомами в специальных палатках на территории больницы. На фото: медработник на территории Винницкой центральной районной клинической больницы.
Фото: Юлия Овсянникова
Все чаще в защитных масках-экранах стали появляться и кассиры супермаркетов.
Фото: Евгений Котенко
А люди пожилого возраста, которым карантинными ограничениями рекомендуется быть дома, часто не могут отказать себе в прогулках по улицам городов.
Фото: Юлий Зозуля
Пришли на работу и депутаты Одесского областного совета, чтобы принять участие во внеочередной сессии по вопросу о размерах доплат медицинским и другим работникам медицинских учреждений, занятых борьбой с коронавирусом COVID-19. Форму приветствия изменили, а вот надели маски не все.
Фото: Владимир Тарасов
Всего, по состоянию на 9:00 10 апреля, в Украине было зафиксировано 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 — летальные, 61 пациент выздоровел.
Фото: Владимир Тарасов
Зона отчуждения в огне: на протяжении всей недели в Чернобыльской зоне горит лес. Сообщение о верховом лесном пожаре площадью 20 га в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка в ГСЧС поступило 4 апреля. Затем начал гореть также травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесское и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи с. Рудня Осошня на площади около 4 га.
По состоянию на 07:00 пятницы, 10 апреля, подразделения спасателей совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 2 вертолета ГСЧС.
Фото: Владимир Тарасов
Горение лесного массива в Полесском районе и сильный ветер вызвали возгорание домов в селе Старая Марковка.
Фото: Юлий Зозуля
В центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова обрушился дом-памятник архитектуры местного значения 1893 года. Накануне его начали ремонтировать.
Фото: Виктор Кошмал
На рассвете 8 апреля состоялось так называемое суперлуние: максимальное приближение полной Луны к Земле. Астрономический полная Луна назывался Розовой. В то же время состоялось совпадение полнолуния с так называемой Суперлуной — моментом максимального приближения спутника к Земле. В суперлунии (этот термин в 1979 году придумал астролог Ричард Нолле) луна кажется на 15% больше, чем обычно.
Фото: Сергей Гудак
Отвлечься от насыщенных новостей недели предлагает этот кот на территории Закарпатского музея народной архитектуры и быта в Ужгороде.
Фото: Юлий Зозуля
А четвероногий усач из Одессы решил устроить ханами — полюбоваться цветением сакуры.
Фото: Сергей Гудак
Не отстают и украинцы, которые решили порадовать себя фотографиями с весенними деревьями, начавшими активно цвести. На фото — селфи среди магнолий в Ужгороде.
Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.
Фото: Евгений Котенко
Карантинная романтика на набережной Днепра в Киеве.
Фото: Алена Николаевич
Карантинные развлечения на площади Рынок во Львове.
Фото: Геннадий Минченко
Отдых после работы: сотрудники компании "Автомагистраль-Юг" во время ремонта путепровода на проспекте Степана Бандеры в Киеве.
Фото: Юлия Овсянникова
Медицинская маска как новая подвеска для машины в Киеве.
Фото: Евгений Любимов
Пакеты с баночками для антисептиков в Киеве.
Фото: Сергей Гудак
Магнолии цветут на улице Ужгорода.
Фото: Елена Худякова
Верба на фоне заходящего солнца на Киевщине.
Фото: Дмитрий Смольенко
На территории ландшафтной памятки природы государственного значения Корсак-Могила на Запорожье.
Фото: Елена Худякова
Луна на Киевщине.
Фото: Елена Худякова
Птица летит над водоемом в Киеве.
Фото: Владимир Тарасов
Аист на Киевщине.
Фото: Елена Худякова
Еж в Киевской области.
Фото: Виктор Кошмал
Центр Чернигова ночью.
Фото: Юлий Зозуля
Велосипедист на Трассе здоровья в Приморском районе Одессы.
Фото: Юрий Рыльчук
Надпись на стене здания в Ивано-Франковске.
Фото: Александр Лапин
Люди прогуливаются по лесопарку в Виннице.
По материалам: ukrinform.ru