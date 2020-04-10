Чорновол заявила, что ей инкриминируют восемь статей

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ей инкриминируют 8 статей, в частности, умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами и препятствование деятельности "Партии регионов".

Об этом она написала в Facebook.

"Мне инкриминируют за Майдан: ст.115 — умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами — высшая мера наказания (пожизненно); ст.170 — препятствование деятельности "Партии регионов" — 3 года; ст. 294 — организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей — 15 лет; ст. 146 — лишение свободы или похищение человека — 5 лет; ст. 122 — умышленное телесное (повреждение) средней тяжести — 5 лет; ст. 121 — умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами — 10 лет; ст. 125 умышленное легкое (телесное повреждение); ст. 126 — побои и истязания с отягчающими обстоятельствами — 5 лет", — написала экс-депутат.

В то же время, она добавила, что выдержит все испытания.

"Я пройду эти испытания … Я еще буду генпрокурором", — написала Чорновол.

Читайте также: Горбатюк считает, что оснований для подозрения Чорновол в умышленном убийстве не было

Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в её доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Со временем ГБР проинформировало, что бывшему народному депутату Татьяне Черновол сообщено о подозрении в умышленном убийстве вследствие поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

По материалам: ukrinform.ru