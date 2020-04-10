Дело Гандзюк: апелляционный суд оставил Павловского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Читайте также: Дело Гандзюк: генпрокурор встретилась с депутатами ВСК

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень. 25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение — на "заказ нанесения телесных повреждений".

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Но ни заказчики убийства, ни посредники до сих пор не осуждены и не наказаны.

Читайте также: Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина еще на два месяца

3 марта Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 16 апреля Игоря Павловского, подозреваемого в создании преступной организации и незаконном хранении оружия.

По материалам: ukrinform.ru