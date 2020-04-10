«Доступные лекарства»: за период карантина выписали 1 миллион e-рецептов

С начала карантина в Украине врачи выписали 1 млн электронных рецептов в рамках программы "Доступные лекарства".

Об этом информирует Национальная служба здоровья.

"За период карантина — с 12 марта по 9 апреля — врачи первички выписали более 1 млн электронных рецептов на "Доступные лекарства". Из них — 910 тысяч уже погашены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время лекарства по е-рецептам получили более 420 тыс. пациентов. Из них 63 тысячи впервые присоединились к программе "Доступные лекарства" именно во время карантина.

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Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля 2017 года. Она предусматривает возмещение стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и бронхиальной астмы.

По материалам: ukrinform.ru