Если соблюдать карантин, 14 апреля пика Covid-19 может не быть — Ляшко

Пика заболеваемости Covid-19, прогнозируемого на 14 апреля, может не быть, если придерживаться карантинных мер.

Об этом в эфире программы “Право на власть” на канале "1+1" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

“Мы его можем обойти, если будем придерживаться карантинных мер. До введения карантинных мер пик ожидался на 14 апреля, сейчас все эксперты, математическое моделирование показывают, что 14 апреля пика у нас не будет. ВОЗ вчера заявила всем странам: не думайте ослаблять карантин, не поддавайтесь на политические игры, держите свои противоэпидемические меры на уровне, на котором они внедрялись”, — рассказал Ляшко.

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Он указал, что все страны ЕС, которые прибегали к ослаблению ограничительных мер, учитывая низкие показатели заболеваемости и смертности, сразу сталкивались с негативными последствиями.

“Украина позже всех дошла до тысячи (больных – ред.), и наши меры показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 тысяч… Нам надо увеличить количество тестирований, но в то же время режим самоизоляции нам позволяет уменьшить количество контактов, количество новых заболеваний. Результаты жесткого карантина мы увидим через 7-8 дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня существует в районе от 10% до 15% ежесуточно, прогнозируемый — и он значительно меньше, чем если бы не были введены карантинные мерыю Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если придерживаться предложенных мер”, — подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что сейчас в Украине есть возможность производить до 30 тысяч тестирований в неделю, также ожидается новая поставка тестов.

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Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения прогнозировало пик заболеваемости Covid-19 в период с 14-15 по 22-23 апреля.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине, по данным Минздрава, подтверждено 1892 случая Covid-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru