ГБР сообщило Чорновол о подозрении в умышленном убийстве

Государственное бюро расследований сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания на улице Липской в центре Киева, в котором располагался офис одной из политических партий.

Читайте также: Экс-депутат Чорновол заявляет, что к ней пришли с обыском

"В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", — отметили в бюро.

Отмечается, что 10 апреля ГБР провело обыски в доме экс-депутата, во время которого были изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол утром 10 апреля проинформировала в соцсети, что в ее доме проводится обыск.

Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Татьяна Чорновол — народный депутат Украины VIII созыва, украинская журналистка и общественный деятель, экс-корреспондент информационно-аналитических изданий «Левый берег», «Украинская правда», «Обозреватель».

По материалам: ukrinform.ru