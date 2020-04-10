ГПСУ опровергает, что ее медучреждения не готовы к приему больных с COVID-19

Учреждения здравоохранения Госпогранслужбы имеют достаточное количество средств защиты и готовы к приему больных COVID-19.

Об этом говорится в ответе ГПСУ на запрос Укринформа в связи с информацией неправительственной организации StateWatch о неготовности медучреждений к массовому поступлению больных COVID-19.

В Госпогранслужбе отметили, что данное сообщение не отражает реальное положение дел как в ГПСУ в целом, так и в медучреждениях ведомства.

"Опубликованные данные не разъясняют суть вопроса", — говорится в ответе.

Отмечается, что определены учреждения здравоохранения ведомственного подчинения, куда могут поступать пограничники в случае их заболевания коронавирусной болезнью. К ним относятся 3 военно-медицинских клинических центра в Киеве, Львове и Одессе. По состоянию на сегодняшний день среди личного состава ведомства случаев заболеваний COVID-19 зарегистрировано не было. Соответственно лечение этих заболеваний в ведомственных учреждениях здравоохранения пока не осуществляется.

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В ГПСУ подчеркнули, что эти медучреждения готовы к приему и лечению больных. Также через данные медицинские учреждения постоянно происходит перераспределение и дообеспечение подразделений охраны границы необходимыми средствами защиты персонала, который выполняет задачи непосредственно на государственной границе.

"Ввиду отсутствия среди пограничников больных COVІD-19, в учреждениях здравоохранения в наличии есть достаточное количество средств защиты для медицинского персонала и в случае поступления больных медучреждения будут безотлагательно дообеспечены всем необходимым из имеющегося резерва", — заявили в ГПСУ и добавили, что при этом потребность, которая была предоставлена в ответе Statewatch, указывалась при 100% загрузке военно-медицинских клинических центров больными коронавирусной болезнью до завершения карантинных мероприятий.

В ведомстве добавили, что с целью пополнения ежедневных расходов средств защиты для всех пограничных подразделений и ведомственных учреждений здравоохранения, определенными органами Госпогранслужбы ежедневно проводится работа по процедурам закупок указанной продукции. Сейчас в соответствии с заключенными соглашениями уже происходят поступления дополнительного количества средств защиты, в том числе костюмов биологической защиты, респираторов, медицинских масок, защитных очков, медицинских перчаток и т.п.

Кроме того, поступления средств защиты происходит за счет благотворительной и гуманитарной помощи, в том числе от международных организаций. С этой же целью в Министерство здравоохранения Украины направлены расчеты относительно потребностей ГПСУ в дополнительных ресурсах, средствах и оборудовании.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил в комментарии Укринформу, что ни у одного украинского пограничника на сегодняшний день не обнаружено коронавирусное заболевание COVID-19.

"Все это позволяет обеспечить готовность ведомственных учреждений здравоохранения к приему больных в случае осложнения эпидемической ситуации и появления больных среди пограничников", — сказав он.

«С начала карантинных мер около 300 военнослужащих ГПСУ находились под подозрением относительно возможного заболевания на самоизоляции и обсервации. К счастью, все здоровы. Сейчас менее 40 военнослужащих продолжают находиться на самоизоляции или обсервации», — сказал Демченко.

Неправительственная организация StateWatch сегодня распространила новость, что учреждения здравоохранения Госпогранслужбы, куда в случае массового поступления больных COVID-19 планируется госпитализация лиц из числа личного состава, имеют значительную нехватку ряда средств индивидуальной защиты врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что учреждения здравоохранения ГПСУ по состоянию на эту неделю обеспечены 1-3% костюмами биозащиты от потребности.

По материалам: ukrinform.ru