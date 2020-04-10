Жене Кожары сообщили о подозрении из-за ложных показаний

Следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении за заведомо ложные показания Марине Козерод — жене экс-министр иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении жене экс-министр иностранных дел, подозреваемого в убийстве, за заведомо ложные показания", — говорится в сообщении.

В частности, в полиции напомнили, что 22 февраля полиция Киевщины начала уголовное производство по факту смерти 56-летнего мужчины, которого нашли с огнестрельным ранением в доме экс-министра.

Отмечается, что через месяц полицейские Киевской области под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали подозреваемого.

"После чего к следователям обратилась с письменным заявлением жена подозреваемого о том, что именно она виновна в смерти их гостя. Женщина ввела в заблуждение следствие, сообщив ложный механизм получения смертельных телесных повреждений погибшим для того, чтобы ее муж избежал уголовной ответственности", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что при избрании Кожаре меры пресечения в зале суда женщине разъяснили права и обязанности свидетеля и предупредили об уголовной ответственности в соответствии с требованиями ст. 384 Уголовного кодекса Украины.

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"Однако фигурантка, вопреки закону, умышленно ввела в заблуждение следственного судью и дала ложные показания. В частности, рассказала, что пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и пыталась отобрать оружие. Во время этой борьбы раздался выстрел — и гость упал на пол. Экс-министра, по словам женщины, в этот момент не было в комнате", — уточнили в ведомстве.

Со своей стороны, полицейские получили стенограмму выступления женщины в суде, проанализировали ее и нашли ряд разногласий с материалами производства и, чтобы проверить показания женщины, назначили следственный эксперимент.

"В присутствии адвокатов, судебно-медицинского эксперта и правоохранителей подозреваемая воспроизвела события того вечера. После детального исследования эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия, поэтому она не может быть причастна к указанному убийства, а значит ее показания ложные", — сообщили в полиции.

10 апреля следователи полиции Киевской области сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 384 УК, это — введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следствие продолжается. Усилия правоохранителей направлены на всестороннее, объективное и беспристрастное расследование.

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Как сообщалось, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, расположенном в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

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По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Фото: Фейсбук

По материалам: ukrinform.ru