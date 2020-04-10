Минобразования объясняет ошибки в видеоуроках нехваткой времени при производстве

Выход ряда видеоуроков с ошибками произошел из-за нехватки времени на экспертную проверку при производстве.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

"В ряде видеоуроков, вышедших за последние 5 дней, были ошибки, которые не удалили из видео на этапе производства. Ситуация, когда в эфир выходит материал с ошибками, — недопустима. Основная причина этого — нехватка времени. От идеи создания курса до первого выхода в эфир прошло всего 2 недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир — около 30 видео в сутки. При таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков не хватило времени", — говорится в сообщении.

Отныне, как отметили в МОН, к проверке уроков присоединятся независимые эксперты, которые смогут просматривать видео и вносить правки до выхода в эфир.

Как сообщалось, уроки транслируются ежедневно с понедельника по пятницу минимум до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00.

В частности, учащиеся имеют доступ к урокам по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

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Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены и т. п. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза «Освитория», а также более 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.

6 апреля 2020 года стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого будут выходить видеоуроки по 11 предметам для учащихся 5 — 11 классов. Телеуроки транслируют телеканалы «ПлюсПлюс», «112 Україна», NewsOne, «Піксель», ZIK, «УНІАН ТБ», «Індіго», «Рада», «UA Культура», «UA: Перший», М1, а также телеканал «Дом» (для учащихся из оккупированных территорий) и медиасервис Megogo. Школьники также смогут смотреть эти уроки в Facebook и YouTube.

По материалам: ukrinform.ru