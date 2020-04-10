Минздрав добавил к протоколу лечения COVID-19 новый препарат

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и добавило к нему новый препарат.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня мы обновили протокол лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно акцент на четком алгоритме применения лекарственных средств, а также добавили к списку еще один препарат — "Фавипиравир". Изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов", — написал Степанов.

Он отметил, что лекарственные средства, указанные в проколе, приобрести для собственных нужд невозможно.

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"Все они являются рецептурными, сейчас Минздрав занимается усилением контроля над оборотом этих препаратов. Эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей. Это также зафиксировано в протоколе", — отметил Степанов.

Он напомнил, что на этой неделе был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощенной процедуре закупок. В частности речь идет о таких препаратах, как "Гидроксихлорохин", "Хлорохин", а также о таких медицинских изделий, как томографы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru