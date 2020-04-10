Минздрав рекомендует заботиться о психическом здоровье детей и пожилых в условиях пандемии

Связанные с пандемией коронавируса страхи не стоит игнорировать — особенно у детей и людей преклонного возраста.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"World Health Organization (WHO) говорит: страхи, связанные с пандемией, не стоит игнорировать. Особенно когда речь идет о пожилых людях и детях. Пандемия — это время огромных потрясений, в частности, для детей. Они могут испытывать беспокойство и страх", — говорится в сообщении.

Отмечается, в частности, что из-за закрытия садиков, школ и других карантинных мер дети могут остаться без распорядка и стимулов, которые давала привычная среда. Также у малышей становится меньше возможностей быть со своими друзьями и получать социальную поддержку, необходимую для хорошего психического состояния.

"Хоть дети и готовы к изменениям, однако могут тяжело воспринимать и понимать их. Кроме того, независимо от возраста дети могут проявлять раздражение и гнев, требовать к себе больше внимания. Помогите им найти способы самовыражения через творческую деятельность и придерживаться распорядка дня (если это возможно) путем планирования занятий, особенно когда дети не посещают учебные заведения", — подчеркнули в ЦОЗ.

Читайте также: Кабмин планирует продлить карантин до мая — Федоров

Также стоит обращать внимание на психическое здоровье пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Им ВОЗ рекомендует заниматься физическими упражнениями, наладить распорядок дня и организовать деятельности, которая дает ощущение достижения определенных успехов.

Особенно важным является поддержание социальных связей.

"Часть пожилых людей знакома с онлайн-инструментами, а другим может понадобиться ваша помощь в их освоении. Это нужно для того, чтобы пожилые люди имели больше возможностей для общения", — добавили в ЦОЗ.

Читайте также: Если соблюдать карантин, 14 апреля пика Covid-19 может не быть — Ляшко

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Впоследствии правительство продлило карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru