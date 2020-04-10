НБУ не удержал гривну: курс валют на 10 апреля 2020 года

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 10 апреля 2020 года. Доллар подорожал на 16 копеек, а евро стал дороже в цене на 7 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 10 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,25 гривен, что на 16 копеек выше курса предыдущего банковского дня. Евро подорожал на 7 копеек и стоит сегодня 29,63 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 10 апреля:

1 доллар США стоит 27,2598 гривен;

1 евро – 29,6382 гривен;

1 российский рубль – 0,3682 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 8 апреля 2020 года.