НБУ не удержал гривну: курс валют на 10 апреля 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 10 апреля 2020 года. Доллар подорожал на 16 копеек, а евро стал дороже в цене на 7 копеек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 10 апреля 2020.
Гривна не выдержала давление доллара, НБУ снизил курс. Фото: rbc.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 10 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,25 гривен, что на 16 копеек выше курса предыдущего банковского дня. Евро подорожал на 7 копеек и стоит сегодня 29,63 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 10 апреля:

1 доллар США стоит 27,2598 гривен;

1 евро – 29,6382 гривен;

1 российский рубль – 0,3682 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 8 апреля 2020 года.


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