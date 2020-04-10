Неистово бросились шить – офицер Штефан сообщил, на что пошли власти «Л/ДНР», чтобы наладить массовый пошив масок

Общество
Ольга Гергелюк0
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Власти так называемых «Л/ДНР» нашли способ, как наладить массовый пошив масок. Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) ссылаясь на свои источники сообщил, что оккупанты обязали заключенных шить маски.

"ЛДНР"
«ЛДНР». Фото — Lb.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети Анатолия Штефана, передает НБН.

Власти, так называемых «Л/ДНР» нашли способ, как решить проблему с дефицитом масок. По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, оккупанты обязали заключенных Брянковской колонии шить защитные маски для представителей НВФ.

«Власти незаконных «ЛДНР», наконец-то поняв свой прокол, неистово бросились шить маски, но возможностей не хватает. Согласно информации полученной из инсайдерских источников к производству масок привлечено заключенных Брянской исправительной колонии», — пишет блогер.

По информации блогера, в 124 колонии Донецка, заключенные шьют защитные костюмы и маски.

Но, украинский офицер обратил внимание на один важный нюанс. По его словам, заключенных никто не проверят на туберкулез. Но, несмотря на это заключенные все-таки шьют для представителей НВФ защитные средства.

Как известно, ранее боевик Александр Ходаковский сообщал, что в свободное от дистанционного обучения время ученики, так называемой «ДНР» шьют маски для боевиков незаконной республики.

Ранее мы сообщали, что Пушилин хочет провести парад Победы несмотря на пандемию коронавируса. 

 

 


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