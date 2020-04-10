Неистово бросились шить – офицер Штефан сообщил, на что пошли власти «Л/ДНР», чтобы наладить массовый пошив масок

Власти так называемых «Л/ДНР» нашли способ, как наладить массовый пошив масок. Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц) ссылаясь на свои источники сообщил, что оккупанты обязали заключенных шить маски.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети Анатолия Штефана, передает НБН.

Власти, так называемых «Л/ДНР» нашли способ, как решить проблему с дефицитом масок. По информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, оккупанты обязали заключенных Брянковской колонии шить защитные маски для представителей НВФ.

«Власти незаконных «ЛДНР», наконец-то поняв свой прокол, неистово бросились шить маски, но возможностей не хватает. Согласно информации полученной из инсайдерских источников к производству масок привлечено заключенных Брянской исправительной колонии», — пишет блогер.

По информации блогера, в 124 колонии Донецка, заключенные шьют защитные костюмы и маски.

Но, украинский офицер обратил внимание на один важный нюанс. По его словам, заключенных никто не проверят на туберкулез. Но, несмотря на это заключенные все-таки шьют для представителей НВФ защитные средства.

Как известно, ранее боевик Александр Ходаковский сообщал, что в свободное от дистанционного обучения время ученики, так называемой «ДНР» шьют маски для боевиков незаконной республики.

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