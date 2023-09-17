Как информирует «НБН», на своей странице в ТГ-канале полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал данные о высокопоставленном российском военнослужащем, которого на фронте в Украине ликвидировали бойцы ВСУ.

В частности, он пишет, что защитники Украинского государства «задвухсотили» российского полковника – командира ДШБ Андрея Кондрашкина.

В частности, Штефан написал следующее:

В Украине успешно был демобилизирован командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии РФ полковник Андрей «Дунай» Кондрашкин. Это мразоте карма за Мариуполь прилетела.

Напомним, ранее Штефан уже сообщал о ликвидации бойцами ВСУ еще одного российского командира.