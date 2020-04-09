Несмотря ни на что – Пушилин сообщил, что парад ко Дню Победы в «ДНР» может пройти в необычном формате

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не собирается отменять парад ко Дню Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса. Пушилин рассматривает вариант парада победы без зрителей.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на оккупационные СМИ, передает НБН.

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин решительно намерен провести 9 мая парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, для «республики» это очень важное событие, которое нельзя отменять.

Главарь непризнанной республики заявил, что парад можно провести и без зрителей. По его словам, посмотреть мероприятие, жители ОРДЛО смогут и в режиме видеотрансляции.

Пушилин не скрывает, что парад может и не состояться, если эпидемиологическая ситуация в «республике» ухудшится. По словам руководителя непризнанной «республики», окончательное решение «будет приниматься в последний момент».

«Вопрос важный, он волнует нас всех. Я пока склоняюсь к тому, что мы должны провести парад несмотря ни на что», — заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что Пушилин рассказал, вернется ли Донбасс в состав Украины.