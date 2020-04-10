Нужно честно признаться: Аваков назвал вероятные сроки завершения карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что получает много информации об уровне заболеваемости коронавирусом в различных регионах страны, однако не знает, когда могут быть сняты ограничения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на unian.net.

Вместе с тем чиновник назвал предположительные сроки завершения карантинных мероприятий.

«Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, — к лету», — заявил министр.

По словам Авакова, карантинные меры будут ослабляться поэтапно для разных категорий населения.

«Сначала для молодежи, потом для старших… во второй половине мая… Если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин», — заключил он.

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