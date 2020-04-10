Ошибиться не страшно: Зеленский поддержал учителей «Всеукраинской школы онлайн»

Президент Владимир Зеленский выразил поддержку учителям, участвующим в проекте "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом он сказал в видеообращении.

"Отдельно я хочу поддержать наших учителей из проекта "Всеукраинская школа онлайн". Вы большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться — не страшно. Страшно — за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно — это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что говорит это "каждому хейтеру, который считает своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей.

По словам Президента, ежедневно учителя проекта создают почти 15 часов учебного познавательного контента для украинских школьников, их уроки набирают миллионы просмотров на телевидении и в интернете.

"Они — люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтеры тоже работают по зову сердца, только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить. Но они — меньшинство. И я очень счастлив, что в нашей стране большинству людей — не безразлично", — отметил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого выходят видеоуроки по 11 предметам для учащихся 5 — 11 классов. Телеуроки транслируют 12 телеканалов и Медиасервис Megogo. Школьники также смогут смотреть эти уроки в Facebook и YouTube.

В то же время, по ряду ошибок, допущенных учителями во время видеоуроков, проект подвергся критике со стороны пользователей соцсетей.

В Минобразования и науки объяснили выход ряда видеоуроков с ошибками нехваткой времени на экспертную проверку в процессе производства.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru