Парацетамол на полки аптек вернется, а гидроксихлорохин – появится

Укринформ изучал, как отечественные фармацевты включились в борьбу с коронавирусом и скоро ли в аптеках появятся дефицитные препараты

На минувшей неделе сразу несколько компаний отечественного фармацевтического рынка заявили о расширении производства в связи с наступлением в Украине эпидемии COVID-19 и применении экспериментальных препаратов в борьбе с вирусом. А Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в свою очередь готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов (разрешение использования патентов без согласия правообладателей) для борьбы с эпидемией. По мнению главы Комитета Михаила Радуцкого, COVID-19 – достаточно веское основание, чтобы ввести механизм временного принудительного лицензирования. "Тем более фармацевтические компании – владельцы патентов сегодня физически не могут обеспечить препаратами наш рынок в силу запрета на экспорт препаратов который ввели другие страны", – отметил Радуцкий. Логично, что на отечественную фармацевтику сегодня возлагаются большие надежды в обеспечении врачей и населения всеми необходимыми лекарственными средствами. Неотложной задачей фармкомпаний, как минимум, является ликвидация ажиотажного спроса на лекарства для симптоматического лечения коронавирусной инфекции. Например, пополнение аптек тем же “копеечным” парацетамолом, который некоторые запасливые украинцы на волне ажиотажа начисто размели с аптечных полок – так что остальным ничего не осталось. Или же противовирусными препаратами или средствами дезинфекции. Укринформ “прошелся” по рынку, чтобы понять, какие оперативные мері принимают фармацевты, реагируя на нужды государства и людей, и с какими проблемами при этом сталкиваются.

В случае экстренного случая об авторских правах можно забыть

На днях комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил о разработке законопроекта о принудительном лицензирование медпрепаратов. Принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. То есть украинские производители в течение трех месяцев смогут производить необходимые препараты, не получая при этом согласия владельцев патента. Впрочем, владельцам патента будут идти компенсации от украинских производителей, согласно методике, разработанной Кабмином.



Михаил Радуцкий

Радуцкий отметил, что Украина вела переговоры о поставке препаратов с Индией и некоторыми другими странами. "Правительства других стран все чаще принимают решение о полном запрете экспорта фармацевтической продукции, которая может применяться для противодействия коронавирусной инфекции", – написал Радуцкий.

Но, по словам депутата, Украина не имеет другого выхода, как самостоятельно наладить производство. "У нас есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск перечня из девяти важных препаратов. Единственное препятствие – согласие владельцев патентов. Согласно мировой практике, в экстренных случаях государство имеет право временно разрешить использовать запатентованное изобретение, поскольку здоровье людей превалирует над патентной защитой. Эта концепция называется принудительным лицензированием. В мире уже существует практика принудительного лицензирования препаратов. Но в Украине она еще ни разу не применялась", – рассказал Радуцкий.

Он не назвал конкретных производителей, но судя по корпоративным заявлениям, это как минимум, следующие компании.

Все на борьбу с коронавирусом!

Компания "ДАРНИЦА" СООБЩИЛА, ЧТО СМОЖЕТ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТА С СОДЕРЖАНИЕМ ГИДРОКСИХЛОРОХИНА В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после получения регистрации на субстанцию. Самый известный препарат на основе этого ингредиента “Плаквенил”, который применяется для лечения ряда заболеваний (ревматоидного артрита, красной волчанки) при пандемии коронавируса начали экспериментально использовать для лечения COVID-19. Что вызвало настоящий ажиотаж вокруг этого медикамента в Украине.



Дмитрий Шимкив

"Мы уже везем действующее вещество в страну. Нам удалось зарезервировать гидроксихлорохин на себя перед тем, как другие страны закрыли экспорт этого вещества. Мы очень ждем изменения в законодательство для того, чтобы зарегистрировать это действующее вещество в Украине и начать процесс разработки лекарств", – заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Компания также развернула ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 100 ТЫСЯЧ УПАКОВОК ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ИМУСТАТ». А еще обещает в течение месяца доставить в аптеки дополнительную партию упаковок лекарственного средства «Парацетамол-Дарница». Ведь на сегодня препараты парацетамола люди буквально “выгребают” из аптек по рекомендации врачей принимать его для снижения температуры – одного из основных симптомов коронавирусной инфекции.

«Мы следим за развитием эпидемии COVІD-19 в Украине и изучаем опыт коллег из других стран, чтобы быстро реагировать на растущие потребности в препаратах для лечения при симптомах коронавируса. Поэтому в марте мы поставили в аптек 1 млн упаковок «Парацетамол-Дарница» и в апреле продолжаем выпуск этого средства. В течение месяца «Дарница» отгрузит дополнительно более 1,6 млн упаковок», – сообщил Дмитрий Шимкив.



Дмитрий Деркач

А вот по словам генерального директора компании «Юрия-Фарм» Дмитрия Деркача, научный центр компании уже с начала объявления ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции, начал изучать и оценивать протоколы терапии заболевания. Причем фармацевты обратили внимание, что в протоколах нет лекарств в виде внутривенных инъекций. «По нашему мнению, ВНУТРИВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ПОМОЧЬ ТЯЖЕЛЫМ БОЛЬНЫМ и тем, кто уже находится на ИВЛ (искусственная вентиляция легких – Авт.), ведь тогда таблетку применить уже невозможно», – подчеркнул гендиректор «Юрия-Фарм». Поэтому фармконцерн разрабатывает соответствующие предложения для Минздрава.

Украинское подразделение международной Группы компаний “Кусум”, специализирующейся на разработке и производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических и эндокринных заболеваний (в частности, сахарного диабета), в ближайшее время тоже планирует начать производство препаратов гидроксихлорохина на своих мощностях в городе Сумы. В пресс-службе компании сообщили, что в центрах разработок (R&D-центрах) В УКРАИНЕ И ИНДИИ НАЧАЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРЕПАРАТ ГИДРОКСИХЛОРОХИНА И В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА БУДУТ ГОТОВЫ ЗАПУСТИТЬ ЕГО ПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ.

Пресс-служба компании «Мимкрохим», специализирующейся на выпуске кардиологических препаратов, сообщила, что научные подразделения компании НАЧАЛИ РАЗРАБОТКУ ГЕНЕРИЧЕСКОЙ КОПИИ ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА «AVIGAN», ИЗВЕСТНОГО ТАКЖЕ ПОД ТАКИМИ ТОРГОВЫМИ НАЗВАНИЯМИ, КАК «ФАВИПИРАВИР» И Т-705. “Оригинальный препарат был разработан в Японии в 2014 году, в 2015 году прошел третью фазу клинических испытаний в США. При этом он был испытан во время эпидемии в Ухане и разрешен к экспериментальному применению в Италии против COVID-19», – говорится в сообщении. На финишную прямую – выпуск и первые поставки готового препарата — «Микрохим» планирует выйти в течение полугода, однако коллектив компании готов перейти на усиленный режим работы, заявили в «Микрохиме».



Филя Жебровская

Филя Жебровская, председатель Наблюдательного совета АО «Фармак» сообщила, что компания изучает возможности производства антисептических и дезинфекционных средств, тест-систем для выявления коронавируса и других медизделий, но окончательное решение еще не принято. По словам госпожи Жебровской, пандемия COVID-19 сильно сказалась на экономике Китая, что привело к росту стоимости сырья для производства лекарственных средств. По ее словам, «Фармак» импортирует из КНР около 20% активных фармацевтических ингредиентов АФИ, которые подорожали на 40% в связи с эпидемией. «У нас есть запасы, и пока ситуация не критическая. Но уже понятно, что нам придется пересматривать бюджет компании. У европейских фармпроизводителей то же самое», – отметила Филя Жебровская.

Фармацевтам тоже нужна помощь

На самом деле, эпидемия острого респираторного заболевания COVID-19 показала, что глобализация мировой экономики – явление довольно хрупкое. Коронавирус закрыл границы не только для людей, но и для товаров. В частности, оказалось, что ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПАРТИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОСТАВЛЕНЫ В УКРАИНУ БЕЗ ЛИЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВЫСШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА. Например, ограничение воздушного сообщения создало препятствия для отечественной фармацевтики в поставках препаратов из Индии и Китая.

Другим вызовом стало значительное сокращение объемов производства фармацевтического сырья активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Китае. Это привело к дефициту и росту цен на субстанции в Украине.

И поэтому, учитывая имеющиеся сегодня проблемы на внутреннем и внешних рынках, фармацевты предложили создать координационную группу при президенте Украины при участии центральных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций и производителей лекарств для оперативного решения вопросов обеспечения лекарственными средствами во время распространения коронавирусной инфекции.



Петр Багрий

По словам президента Ассоциации “Производители лекарств Украины” (АВЛУ) Петра Багрия, рабочая группа, в частности, могла бы в оперативном порядке решать проблемы, связанные с повышенным спросом на некоторые группы препаратов, дефицитом ряда активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), перебоями в логистике лекарственных средств, а также вопросы из области патентного права.

"Сегодня остановлены предприятия, которые занимаются производством АФИ, есть проблемы с поставкой субстанций, упаковочных материалов, проблемы с логистикой лекарственных средств, поэтому сегодня было бы очень хорошо сформировать штаб и спланировать свою работу в правительстве и Офисе президента таким образом, чтобы помочь отечественным производителям справиться с этими вызовами и обеспечить населения Украины лекарственными средствами", – сказал он на пресс-конференции в Интерфаксе.

Из озвученных проблем, которые можно решить уже сегодня, например, проблема индивидуального квотирования безакцизного спирта (ежегодно Минздрав проводит анализ использования субъектами предпринимательской деятельности этилового спирта, используется для производства лекарственных средств, и подает Кабмину соответствующие предложения для определения каждому предприятию квоты на закупку 1 литра 100%-го спирта по нулевой ставке акцизного налога. – Авт).

Производители же настаивают, что сегодня все, кто имеет соответствующие лицензии на производство лекарственных средств должны получать спирт в достаточных количествах. По их мнению, НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ОТМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ СУБСТАНЦИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ПЕРЕЙТИ К ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ, КОГДА РЕГИСТРИРУЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ВМЕСТЕ С СУБСТАНЦИЕЙ. Это, по мнению фармацевтов, даст возможность справиться с дефицитом некоторых популярных средств в то время, когда ключевые международные производители таких субстанций запрещают их экспорт.

Поэтому, насколько быстро отечественная фармацевтика сможет адаптироваться к потребностям медицинской отрасли и предложить собственные разработки или аналоги препаратов, будет зависеть именно от своевременных действий властей. Производители, как видим, уже на низком старте….

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru