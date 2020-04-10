Пасха – в тройке самых любимых праздников украинцев

В Украине более 79% процентов украинцев считают самым популярным официальным праздником Рождество, 77% — Пасху и 74% — Новый год. Следующий по рейтигу — Международный женский день, который любят 40%.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Исследование показало, что в целом украинцы относятся к праздникам с любовью и уважением; только 2% опрошенных не относятся к каким-либо официальным праздникам как к важным или любимым. Самыми популярными официальными праздниками украинцев являются: Рождество Христово — 79%; Пасха (Воскресение Христово) — 77%; Новый год — 74%, Международный женский день — 40%; день Победы — 33%; Троица — 31%; день Независимости Украины — 19%", — говорится в пресс-релизе опроса.

Как отмечают социологи КМИС, по сравнению с 2018 годом (в опросе 2019 года вопрос о праздниках не ставился) уменьшилось количество тех, кто считает любимыми праздниками Пасху — с 82% до 77%, Рождество — с 81% до 79%, Новый год — с 79% до 74%, Международный женский день — с 45% до 40% и Троицу — с 35% до 31%.

Что касается региональных предпочтений, то наибольшее количество тех, кто считает важными религиозные праздники, сконцентрировано в Западном регионе (Рождество является самым любимым для 88%, Пасха — 86%, Троица — 50%), а вот в Восточном регионе Рождество назвали любимым — 72%, Пасху — 69%, Троицу — 21%. В южных регионах, соответственно — 75%, 78%, 26%; в Центральном — 76%, 73%, 24%.

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Новый год является самым популярным праздником в Восточном регионе (88%) и Южном — 82%, в Центральном — у этого праздника 72% сторонников, и меньше всего в Западном регионе — 63%.

Как отмечается, наименее популярные официальные праздники украинцев — День защитника Украины (13%), День международной солидарности трудящихся (11%) и День Конституции (7%).

Впрочем, за последние два года увеличилось количество тех, кто считает любимыми праздниками День Независимости Украины (с 16% до 19%) и День защитника Украины (с 11% до 13%).

В то же время День Защитника Украины относительно больше любят в Западном регионе (15%), наименьший показатель в Восточном регионе (10%). В Центральном и Южном регионах этот показатель насчитывает 13% и 12% соответственно.

День Независимости Украины больше всего уважают в Западном регионе (30%), меньше всего — в Восточном регионе (11%). Центральный и Южный регионы в своем отношении к этому празднику ближе к Востоку — соответственно 17% и 14%.

Международный женский день больше празднуют в Восточном (56%) и Южном регионах (55%), на Западе у него только 25% сторонников, в Центре- 36%.

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День Победы больше всего уважают и любят в Южном и Восточном регионах (50% и 64% соответственно), меньше всего — в Западном (9%); в Центральном регионе его считают важным 25% опрошенных.

Что касается Дня Конституции, то среди важных праздников его назвали в Восточном регионе 2% опрошенных, в Западном — 9%, в Центральном и Южном регионах одинаково — 7%.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2020 года, методом личного интервью опрошено 2 038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет . В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

По материалам: ukrinform.ru