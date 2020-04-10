PEN Ukraine назвал трех финалистов Премии Гонгадзе 2020

В начале апреля Капитула Премии имени Георгия Гонгадзе определила трех финалистов 2020 года. Это Роман Винтонов, Павел Казарин и Богдан Логвиненко.

Об этом сообщается на странице PEN Ukraine в Facebook.

«Теперь вы можете ближе познакомиться с ними и заглянуть за кулисы их работы во время онлайн-интервью. Трансляции разговоров в рамках проекта «Их правила: Онлайн-интервью с финалистами премии Гонгадзе-2020» состоятся на странице Премии», — информируют в PEN Ukraine.

Расписание встреч: 11 апреля, 19:00 Богдан Логвиненко в беседе с Мирославой Гонгадзе; 14 апреля, 19:00 Павел Казарин в беседе с Севгиль Мусаевой; 16 апреля 19:00 Роман Винтонов в беседе с Ларисой Денисенко.

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Премия вручается ежегодно 21 мая, в день рождения Гонгадзе. Первым лауреатом стал Вахтанг Кипиани.

Премия имени Георгия Гонгазде основана 2019 PEN Ukraine в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и изданием «Украинская правда». Цель Премии — поддержать журналистов, которые не боятся вызовов, способны находить инновационные способы доносить информацию, способствуют внедрению либеральных реформ в Украине, открывают новые возможности для целой медиасреды, способны создавать стабильность в том, что делают, остаются верны профессиональным принципам и ценностям.

По материалам: ukrinform.ru