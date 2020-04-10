Пенсии переселенцам, которых карантин оставил в ОРДЛО, выплатят — ПФУ

Приостановки пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПО), которые остаются из-за карантина на не подконтрольной Украине территории в ОРДЛО, и не могут пересечь линию разграничения, нет.

Об этом 10 апреля на пресс-брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ ПФУ в Донецкой области Наталья Рад, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас такого вопроса как приостановка, нет. С точки зрения законодательства, которым руководствуются органы Пенсионного фонда, то оно неизменно. Мы можем прекратить выплату пенсий в случае смерти, в случае окончания статуса инвалидности, и есть еще отдельные такие случаи, которые прекращают право на получение пенсии. Что касается статуса перемещенного лица, то прекращения нет", — сказала Рад.

Читайте также: Соцпомощь и выплаты переселенцам продлили на время карантина — решение Кабмина

Как сообщал Укринформ, Кабмин до 24 апреля объявил по всей Украине чрезвычайную ситуацию, был продлен карантин для предупреждения распространения коронавируса. С 6 апреля введены более жесткие карантинные ограничения.

Всего в Донецкой области на утро 10 апреля было подтверждено 11 случаев COVID-19: 6 — в Мариуполе, 1 — в Белозерском, 1 — в Мирнограде и 2 — в Дружковке, один из них летальный. Одна женщина в Бахмуте выздоровела.

По материалам: ukrinform.ru