Полиция уже “поймала” 4 тысячи нарушителей карантина

С начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дело Антон Геращенко, информирует пресс-служба ведомства.

"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то же время во Франции оштрафовано около 500 тысяч граждан, а в Испании — 400 тысяч. Большинство украинцев соблюдают карантин. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь" — сказал Геращенко.

Особо он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.

"Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить своё здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снизился уровень конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снизился уровень квартирных краж, поскольку люди сидят дома", — сказал он.

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Геращенко также выразил надежду, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а правоохранительным органам удастся удержать уровень преступности под контролем.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине на карантин закрыли учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

Кабинет министров также принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

По материалам: ukrinform.ru