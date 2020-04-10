СБУ выделяют почти 50 миллионов на «антикоронавирусную» систему Verint NowForce

Кабинет министров выделил Службе безопасности более 49,8 млн гривень для приобретения и внедрения системы Verint NowForce, необходимой для осуществления мероприятий по предотвращению распространению коронавируса.

Соответствующее распоряжение № 389-р от 8 апреля опубликовано на Правительственном портале.

"Выделить Службе безопасности 49 898,404 тыс. гривень для приобретения и внедрения системы диспетчеризации и реагирования Verint NowForce, необходимой для осуществления мер, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Украины", — отмечается в документе.

Правительство поручило Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

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В свою очередь, СБУ должна утвердить в недельный срок перечень расходов, связанных с осуществлением указанных мер, а до 1 июня подать соответствующий отчет об использовании средств.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил Министерству обороны более 4,9 млн гривень для возмещения расходов на доставку из Китая медицинских изделий, необходимых для предотвращения распространению коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru