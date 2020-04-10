Скрывают, и не говорят Пушилину – блогер сообщил о действиях российских военных на Донбассе

Несмотря на пандемию коронавируса в мире и экономический кризис, в Кремле не отказались от агрессивной политики по отношению к Украине. РФ продолжает отправлять на Донбасс своих кадровых военных и перебрасывать военную технику.

Об этом сообщает портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

По информации блогера, пишущего под ником «Вольнодумец» пандемия коронавируса не стала препятствием для российских кадровых военных. Они по-прежнему едут на Донбасс. Блогер пишет о том, что курсантов-выпускников военных училищ отправлять на Донбасс, якобы «на практику».

Блогер подробно пишет о том, кого РФ присылает воевать на Донбасс:

«Минометчики, артиллеристы, танкисты, ракетчики и куча других отпускников-наемников. Вот эта вся банда вмести с предателями- коллаборантами не забывает о путинской задаче захвата Украины», — пишет блогер.

Блогер отметил, что то, что РФ продолжает перебрасывать военную технику на Донбасс, свидетельствует о том, что ни экономический кризис, ни коронавирус не останавливают Путина от своей идеи захватить Украину.

Кроме того, блогер узнал, что живую силу и военную технику Россия переправляет через бывший пограничный пункт «Успенка». Блогер «Вольнодумец» отметил, что в последнее время РФ продолжает отправлять военную технику на Донбасс, но мелкими партиями. По его данным, в последнее время также не было ротаций.

Блогер также отметил интересный факт, что российские кураторы скрывают от главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина переброску военной техники.

«Россияне скрывают и маскируют переброску войск и техники, и не говорят болтливому Пушилину и его окружению», — пишет блогер.

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