Соцпомощь и выплаты переселенцам продлили на время карантина — решение Кабмина

Кабинет министров продлил на период карантина и на один месяц после его завершения выплату государственной социальной помощи.

Соответствующее постановление №264 8 апреля опубликовано на Правительственном портале.

Согласно документу, срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продолжается на период карантина и на один месяц с даты его отмены и государственная социальная помощь выплачивается за полный месяц без обращения лица в органы социальной защиты населения.

В то же время постановлением предусмотрено, что срок обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, продлевается на период карантина и один месяц после даты его отмены.

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Правительство также установило, что орган социальной защиты населения в течение одного месяца после отмены карантина проводит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи и государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью на основании поданной лицом или его законным представителем заявления и необходимых документов.

Перерасчет будет производиться с первого числа месяца, в котором истек срок выплаты помощи, но не ранее чем с месяца установления карантина.

Кабмин также разрешил, что заявления и документы, необходимые для назначения государственной соцпомощи, могут быть отправлены по почте.

Обнародовано также принятое 8 апреля постановление Кабинета министров, предусматриваюее нормирование порядка выплаты во время карантина ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание.

Текст документа опубликован на Правительственном портале.

"В случае, когда окончание текущего шестимесячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV 2, и в течение 30 дней со дня отмены карантина, назначение денежной помощи на следующий шестимесячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов, предусмотренных настоящим пунктом, в таком же размере, в котором она выплачивается в текущий шестимесячный срок", — говорится в документе.

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Кроме того, Кабмин запретил во время карантина и в течение следующего месяца после его завершения принимать решение об отмене действия справки ВПО.

Правительство определило, что период действия карантина и 30 дней со дня отмены карантина не зачисляются в период пребывания на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Крыму.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине ограничительные меры усилены.

По материалам: ukrinform.ru