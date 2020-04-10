Церкви будут работать, но под охраной: глава Нацполиции сделал важное предупреждение

Украинцы смогут посетить церковь в праздник Пасхи, однако, придется соблюдать строгие меры предосторожности. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, каких именно мер нужно придерживаться.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передает «НБН».

«Мы провели ряд встреч с представителями Всеукраинского Совета церквей. Этим воскресеньем праздник встретят христиане западного обряда, а в следующее – христиане восточного обряда. Мы работали над поиском золотой середины в вопросе организации праздника. МВД и полиция сошлись во мнении, что людей не стоит лишать праздника. Полностью закрывать храмы мы не можем, и у нас нет такого права. Церкви будут работать однозначно. Мы пришли к выводу, что на богослужение стоит впускать не больше десяти человек. Священнику, который отвечает за богослужение, разрешается быть без маски, однако всем остальным людям это запрещено. Это обусловлено традициями и ритуалами», — сказал глава Нацполиции.

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