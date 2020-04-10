РФ предлагает США пересмотреть предложение о снятии санкций: Медведев выступил с неожиданным заявлением

Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обратился к США с предложением пересмотреть условия снятия санкция с России.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Стоит отметить, что ранее представители США сами предлагали РФ путь снятия санкций, но тогда Песков заявил, что Россия не готова выводить войска с оккупированных территорий и переговоры сорвались. Ныне Медведев неожиданно вернулся к призывам США снять санкции, словно Россия не знает, из-за чего против нее созданы санкции.

В свою очередь США повторили ответ Медведеву и ситуация в данном вопросе осталась на прежнем месте. Попытки Российской Федерации на фоне пандемии добиться хотя бы послабления санкций успешно парируются правительством США.

Политическая элита России заявляет, что требование вывести войска из оккупированных территорий нереалистична и даже абсурдна. Они упорно отрицают свою очевидную агрессию против Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин вне себя: глава «ДНР» обещает отомстить за события в Горловке.