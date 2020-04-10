В Раде зарегистрировали законопроект о создании временных спецбольниц

Группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировали законопроект №3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему размещены на сайте Верховной Рады.

"Проект закона разработан с целью улучшения качества и доступности медицинской помощи в условиях борьбы с коронавирусной болезнью (COVID-19) в Украине, гармонизации законодательства в соответствии с потребностями осуществления противоэпидемических мер", — сказано в пояснительной записке.

Проектом закона актуализированы применяемые в мире понятие "самоизоляция", "обсервация", "специализированные больницы". Устанавливаются правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.

Предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

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Кроме того, законопроектом предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи следующие категории — такие, как научно-педагогические работники учреждений высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, другие лица, имеющие сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мер.

"Принятие проекта закона позволит оперативно увеличить количество врачей, которые смогут оказывать медицинскую помощь различных видов в учреждениях здравоохранения в условиях борьбы с коронавирусной болезнью (COVID-19)", — ожидают авторы законопроекта.

Как сообщал Укринформ, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля, ориентировочно в 14:00. По словам Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на нем, среди прочего, планируется рассмотреть законопроект №3320.

По материалам: ukrinform.ru