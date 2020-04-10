В Украине появился справочник о «коммуналке»

Министерство развития громад и территорий разработало универсальный справочник для потребителей жилищно-коммунальных услуг "Азбука потребителя", который разъясняет основные термины и нормы законодательства в сфере ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Универсальный справочник для потребителей жилищно-коммунальных услуг в Министерстве разработали в рамках реализации коммуникационной стратегии по разъяснению реформы жилищно-коммунального хозяйства Украины.«Азбука потребителя» разъясняет основные термины и нормы законодательства в сфере ЖКХ", — говорится в сообщении.

Пособие содержит информацию о выборе модели договорных отношений между исполнителями и потребителями услуг, формы управления многоквартирным домом, особенности функционирования ОСМД, защите прав потребителей и тому подобное.

Читайте также: В Минцифры анонсировали презентацию онлайн-платформы для предпринимателей

"Информация будет полезна для тех, кто интересуется тем, как выбрать энергоаудитора, какая информация должна быть в счете на оплату коммунальной услуги, как заключить договоры с исполнителями услуг или оформлять претензии за некачественное предоставление коммунальных услуг", — отметили в Минрегионе.

Как сообщалось, в 2019 году в Министерстве развития громад и территорий разработали коммуникационную стратегию по разъяснению реформы жилищно-коммунального хозяйства Украины и план мероприятий по ее реализации. Основными инструментами реализации стратегии является проведение информационных кампаний по направлениям реформы: «Я — ответственный владелец», «Я — умный потребитель» и «Я — экономный хозяин».

По материалам: ukrinform.ru