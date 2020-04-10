В Украине сегодня ожидают самолет с гумпомощью от ОАЭ – Кулеба

Объединенные Арабские Эмираты предоставляют Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которую сегодня должны доставить самолетом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом», — сказал Кулеба.

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Он добавил, что груз включает защитные комбинезоны, медицинские халаты, резиновые перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

Глава МИД поблагодарил ОАЭ за оказание поддержки Украине, а также всех представителей украинской стороны, которые решали все вопросы, чтобы этот рейс состоялся.

По материалам: ukrinform.ru