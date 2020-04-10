В Украине сегодня ожидают самолет с гумпомощью от ОАЭ – Кулеба

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Украине сегодня ожидают самолет с гумпомощью от ОАЭ – Кулеба

Объединенные Арабские Эмираты предоставляют Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которую сегодня должны доставить самолетом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом», — сказал Кулеба.

Читайте также: МИД призывает страховые компании продлить полисы украинцам за рубежом

Он добавил, что груз включает защитные комбинезоны, медицинские халаты, резиновые перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

Глава МИД поблагодарил ОАЭ за оказание поддержки Украине, а также всех представителей украинской стороны, которые решали все вопросы, чтобы этот рейс состоялся.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Режиссер «Киборгов» обратился к Трампу с просьбой помочь спасти Сенцова

Таисия Слепцова

По проекту усиления роли женщин в политике прошли обучение 128 украинок

Таисия Слепцова

В Минрегионе рассказали, как планируют обновить старые дома

Таисия Слепцова

Добавить комментарий