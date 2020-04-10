В Украине за сутки совершили 961 выезд для забора анализов на коронавирус — Ляшко

За минувшие сутки мобильные бригады медиков осуществили 961 выезд к пациентам для забора анализов на наличие COVID-19.

Об этом заявив заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"В течение суток был совершен 961 выезд мобильных бригад для забора образцов для проведения ПЦР-исследований. По результатам этих выездов было отобрано 1880 образцов биологического материала", — сказал он.

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Также Ляшко отметил, что за сутки бригадами экстренной медицинской помощи был совершен 13 451 выезд, из них 178 выездов — на подозрения по коронавирусной болезни.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru